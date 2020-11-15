شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد عز وهند صبرى فى صربيا خلال كواليس "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد عز أحمد عن صورة جديدة من كواليس مسلسل "هجمة مرتدة"، وظهر فى الصورة مع النجمة هند صبرى أثناء تصوير أحد المشاهد فى دولة صربيا، ويواصل فريق عمل التصوير لمدة 10 أيام هناك ثم يعودون، ويستكمل عز تصوير مشاهده في القاهرة بالديكورات الرئيسية في المسلسل.



أحمد عز و هند صبرى

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.

من ناحية أخرى، انتهى أحمد عز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، ويشاركه البطولة كل من كريم عبدالعزيز، تنقل خلالها ما بين القاهرة والإسماعيلية، حيث توقف التصوير حالياً لانشغال أبطاله بأعمالهم الرمضانية المقبلة، ويشارك في البطولة هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم.