شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا سيمبسون تستعرض لياقتها البدينة بـ"الجينز" في أحدث ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون في أحدث ظهور لها، حينما شاركت جمهورها ومتابعيها البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين متابع على إنستجرام، صورة لها خلال التمارين التي تتبعها للياقة البدنية من أجل الحفاظ على رشاقتها، لكن كان هناك هدفا آخر لمنشورها تمثل في الترويج لخطها الخاص بـ"بالبنطلونات الجينز".

النجمة العالمية البالغة من العمر 40 عامًا ظهرت في إطلالتها مرتدية بنطلون جينز ضيق أثناء قيامها بتمديد تمددها أمام المدفأة، للترويج للعلامة التجارية، وهذا ما ظهر جليا في تعليقها على الصورة، حيث أشارت عبر إنستجرام أن البنطلون الجينز من خط ملابسها الخاص.



جيسيكا سيمبسون

ونشرت جيسيكا سيمبسون هذه الصورة خلال قضائها عطلة نهاية الأسبوع، مرتدية زوج من الأحذية المبطنة بالصوف، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها على منصات السوشيال ميديا.

الفنانة جيسيكا سيمبسون متزوجة حاليًا من زوجها الثاني إريك جونسون، ولديهما ابنتين، ماكسويل البالغة من العمر ثماني سنوات وبيردي البالغة من العمر عامًا واحدًا، بالإضافة إلى ابن يبلغ من العمر سبع سنوات يدعى ماكس.

وتفضل جيسيكا سيمبسون ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على لياقتها، ففي وقت سابق، أكد مدربها الشخصي هارلي باسترناك أن جيسيكا انخفض وزنها كثيرا بعدما أنجبت طفلها.