شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تبهر الجميع برشاقتها بعد ولادتها لطفلها الثانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة اللبنانية جمهورها خاصة القطاع العريض من السيدات بسبب رشاقتها وجسمها الممشوق، ولم يمر على ولادتها لطفلها الثانى غير 15 يوما فقط. واستعرضت ميريام رشاقتها وخصرها النحيف من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وتساءلت معظم متابعيها: "فين بطن الحمل والولادة يا ميريام".







ميريام

وفى وقت سابق، فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومعجبيها بولادة طفلها الثانى، مؤخرا، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو قصير 4 ثوان يتضمن صورة ليدين إحداهما يد الطفل.

وجاء فى مقطع الفيديو تاريخ ولادة الطفل، حيث كان مكتوبا في المقطع القصير: " Dave Metri .. 20 – 10 – 2020"، فيما علقت ميريام فارس قائلة: "صحيح إنك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمرّ على العالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".

وشاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها، مشيرة إلى التقاط ابنها الوحيد "جايدن" الصور لها، وعلقت ميريام علي الصور قائلة: "بواسطة جايدن"، ظهرت بها بشكل عفوي في منزلها.