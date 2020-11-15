شكرا لقرائتكم خبر عن “اسمع من اختك الكبيرة وافعل هذا الأمر” .. أحلام تدخل على خطّ أزمة انفصال تامر حسني عن زوجته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 15 نوفمبر 2020 08:59 مساءً - دخلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على خطّ أزمة انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل .

وقالت أحلام في تغريدة بحسابها في “تويتر”: “حرااام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن واشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين واطفال”.

ووجهت أحلام نصيحة لتامر حسني وقالت: “صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الالسن تصمت اسمع من اختك الكبيره”.

واضافت أحلام أن من حقّ بسمة بوسيل أن تغار على تامر “خصوصاً اذا في معجبه تقصد تؤذي مشاعرها”.

وكانت بسمة بوسيل فجّرت مفاجأة بإعلان انفصالها عن تامر حسني، وقالت إنها بانتظار أوراق الطلاق.

وعادت بسمة لاحقاً وحذفت المنشور غير أنها أعادت نشره بعد تداوهل وانتشار اخبار انفصالها.