شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح أحدث أغنياته "لبة العيون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الإماراتي حسين الجسمى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لبة العيون"، على قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من ألحانه، ويجدد فيها التعاون مع أشعار "جنان"، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي جاءت مطلعها: لبة العيون اللي سحرها ذبحني.. ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين.. ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني.. وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين..".

يذكر أن آخر أغنيات النجم حسين الجسمى أغنية "بالبنط العريض" التي تعد من أكثر الأغانى التي حققت نسب مشاهدة في الفترة الأخيرة حيث تخطت حاجز 275 مليون مشاهدة في اقل من 3 شهور على طرحها، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى، وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية.