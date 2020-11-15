شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث وشقيقه ليام والعائلة فى مغامرة جديدة بلعب الجولف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي كريس هيمسوورث متابعيه وجمهوره بعدة مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يخوض مغامرة جديدة مع شقيقة النجم ليام هيمسوورث وصديقته وعدد من أفراد عائلتهم، حيث ظهرا وهما يلعبان الجولف في أحد الملاعب الشاسعة.

ويبدو أن النجم العالمي هيمسوورث يعيش حالة من الاستقرار، بعد ظهوره في عدة مقاطع وهو يلعب ويلهو مع الأطفال، حيث ظهر في أحد الفيديوهات وهو يرقص بعد تسديدة لركلة ناجحة في الجولف ليتغلب على شقيقه في المباراة التي جمعتهما.









وكان هيمسوورث استعرض عضلاته في أحدث جلسة تصوير لإحدى المجلات العالمية، حيث ظهر منذ أيام، وهو يرتدي ملابس رياضية ويخضع لتمرينة عن طريق رفع بعض الأوزان ولعب تدريبات للقدم عن طريق ركل الحبل الشهير ليظهر ملامح جسده الممشوق الذي يشتهر به.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فان النجم العالمي صاحب الـ 37 عاماً، ظهر في جلسة التصوير الجديدة الخاصة بماركة الساعات السويسرية الفاخرة TAG Heuer، وهو يرتدي ملابس رياضية، حيث إنه يشتهر بتلك المظهر في أعماله السينمائية.