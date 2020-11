شكرا لقرائتكم خبر عن امبر هيرد تصف حملات استبعادها من "اكوا مان" بالمدفوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الممثلة امبر هيرد بدأت في التعافى والخروج من الأزمات السابقة التي سبق وضربتها مؤخراً بصحبة جوني ديب في ساحات المحاكم وفقاً لموقع الديلي ميل، فبعدما أعلنت مؤخراً عن وجودها في الجزء الثاني من فيلم "اكوا مان" رصدتها أعين مصوري الباباراتزي أثناء نزهة تقوم بها في شوارع مدينة لوس أنجلوس، وذلك بعدما وصفت الحملات المقامة ضدها لاستبعادها من اكوا مان بالمدفوعة.

امبر هيرد فى لوس انجلوس

وكان حكم القاضي أندرو نيكول ضد النجم العالمي جوني ديب في قضية تشهير بالممثل ضد نيوز جروب ، ناشر صحيفة ذا صن ، والمحرر التنفيذي للصحيفة دان ووتون بسبب مقال نشر عام 2018 يوصفه بالعنف الزوجي، لكن الأزمة هنا ليست ان ديب خسر القضية بل لأنه قد يخسر بسبب ذلك صراعه مع امبر هيرد كما يخسر حب جمهوره.

وأكدت عدد من التقارير الأجنبية ان خسارة ديب في قضية ذا صن، قد تعطي نسبة أكبر لأمبر في كسب قضية العنف الجنسي التي رفعتها علي ديب، وبالتالي سيظهر ديب أمام جمهوره حول عالم نجم غير جدير بالتقدير، وهنا يفقد نجم قراصنة الكاريبي جزء كبير من مشواره الذي حققه علي مدار عشرات السنوات.

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد في (مارس) 2019 ، بسبب مقال رأي كتبته صحيفة واشنطن بوست بعنوان " I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change".