شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يستمتع بتدريبات الدراجة برفقة صديقته هيذر ميليجان بلوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد أسطورة أفلام الأكشن في هوليوود أرنولد شوارزنيجر وهو يقود دراجته خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في لوس أنجلوس بعد إجرائه عملية جراحية في القلب خلال الفترة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أرنولد شوارزنيجر البالغ من العمر 73 عاما، الذي ذاع صيته كلاعب كمال أجسام ثم نجم أكشن في السينما العالمية، ظهر برفقة صديقته هيذر ميليجان صاحبة الـ 46 عاما خلال استمتاعهما بركوب الدرجات في لوس أنجلوس.



أرنولد شوارزنيجر

وظهر النجم العالمي بملابس غير رسمية خريفية، حيث ارتدى معطف واق من المطر فوق تيشيرت أزرق، إلى جانب بنطلون أسود وحذاء، كما حرص على ارتداء نظارة شمسية وكمامة خلال نزهة التمرين لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

في غضون ذلك، ارتدت صديقته هيذر ميليجان سويت تيشرت بغطاء رأس أسود دافئ يتناسب مع بنطالها الأسود الضيق، كما ارتدت نظارة شمسية وكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أيضا.

وخلال الأسبوع الماضي، عاد من جديد أسطورة أفلام الأكشن في هوليوود أرنولد شوارزنيجر للتدريبات من جديد بدراجته، بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الأسابيع الماضية ومكوثه لعدة أيام في المستشفى لتعافيه منها.



الفنان أرنولد شوارزنيجر

ونشر النجم العالمي صاحب الـ73 عاما مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يقود دراجته من أمام أحد المبانى التى يتواجد عليها رسوم له في فترة شبابه، ليعلن عودته للتدريبات من جديد بعد فترة خضوعه لعملية جراحية في القلب داحل أحد المستشفيات.



صديقة أرنولد شوارزنيجر

وكان شوارزنيجر نشر صورا له من داخل المستشفي، عبر حسابه وكتب: "بفضل الفريق الطبي في كليفلاند تم تركيب صمام رئوي جديد يتماشى معى، أشعر بالارتياح اثناء تجولي في شوارع كليفلاند مستمتعاً بتماثيل المدينة الشهيرة، شكراً لكل طبيب وممرضة في الفريق".