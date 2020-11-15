شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر يقود مهمة جديدة فى فيلم The Plane ويبدأ التصوير فى جنوب شرق أسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن انضمام النجم العالمي جيرارد بتلر لصفقة جديدة مع شركةSolstice Studios، لبطولة فيلم الإثارة والأكشن The Plane، المقرر عرضه في دور السينمات بجميع أنحاء العالم يوم 28 يونيو 2021.

ووفقاً لصحيفة deadline فإن طاقم العمل الجديد الذي انضم إليه النجم العالمي جيرايرد بتلر، ستخوض تجربته الجديدة في جنوب شرق آسيا، ليقود مهمة جديدة في مشواره الفني والسينمائي.

وكانت شركة الإنتاج كشفت عن الموعد النهائي في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد الكثير من المشاورات لتأمين مكان العمل لعدم تفشي فيروس كورونا بين طاقم العمل، حيث إن ميزانية الفيلم تبلغ 50 مليون دولار، وهو ما سيعطل عمليات التدابير الاحترازية التي ستتكلف ملايين الدولارات.

وكان من المفترض في الأصل أن يتم تصوير الفيلم مسبقاً في ماليزيا ولكنها أغلقت بسبب ارتفاع COVID هناك، وهو ما حدث في جمهورية الدومينيكان ثم الولايات المتحدة حيث اعلنت عدة مدن بها الاغلاق الكامل مما اثر بشكل كبير على عملية التصوير.

وعلى جانب آخر، أعلنت شركة "Millennium Media" عن البدء فى إعداد الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة "Has Fallen"، للنجم العالمي جيرارد بتلر الذي يستعد للفيلم الجديد، حسبما ذكر موقع "variety".

وذكر تقرير نشره موقع "variety" الناطق باللغة الإنجليزية، أن تصوير فيلم Night Has Fallen سيكون في استوديوهات "Nu Boyana Studios " التابعة لشركة ميلينيوم في بلغاريا وجميع أنحاء أوروبا.

ويعمل على إنتاج فيلم "Night Has Fallen" كل من ليس ويلدون، وياريف ليرنر، وآلان سيجل، وبتلر، بينما يأتي على رأس المنتجون التنفيذيون آفي ليرنر وتريفور شورت و بواز ديفيدسون ، ورئيس شركة ميلينيوم ميديا ​​جيفري جرينستين وجوناثان يونجر.