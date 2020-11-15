شكرا لقرائتكم خبر عن سامى شمسى يطرح أغنية جديدة بعنوان "يا حبيبى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب السورى سامى شمسى أغنية جديدة صورها بطريقة الفيديو كليب وتحمل الأغنية اسم "يا حبيبى"، وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة، وتقول كلماتها: "يا حبيبى يا غرامى يا سكوتى.. يا كلامى كل شى فى عم يشتقلك.. أنا ليليه عم حن لك.. لو تعرفوا شو صار صاير ليلى نهار والغيره بقلبى نار تولع تولع..". الأغنية مزيج ما بين اللون اللبنانى والشعبى المقسوم، والكليب إخراج سليم سموح وكلمات رياض عليا ونادر قطان وألحان محمد ميرغنى، توزيع عمر صباغ، وقد طرح له من قبل أغنيتين بعنوان سر العشق، وغريب وضايع.

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