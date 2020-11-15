شكرا لقرائتكم خبر عن كريس إيفانز يستقبل كلبه الجديد "مايلو" بعد فضيحة صوره العارية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي كريس إيفانز على مشاركة متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد بصحبة صديقه الكلب الجديد المنضم لعائلة حيواناته الأليفة، والذي أطلق عليه اسم "مايلو"، حيث نشر الفيديو عبر الاستوري الخاص به عبر موقع إنستجرام ليعلن عن وصول فرد جديد لعائلة حيواناته.

ويأتي هذا الظهور من الإطلالات القليلة التي يظهر فيها نجم عالم مارفل الشهير، بعد الضجة التي أثارها منذ أسابيع قليلة، وذلك بعدما تسبب بدون قصد منه فى نشر صورة عارية له أحرجته على السوشيال ميديا، حيث ظهر على إنستجرام وفى الخلفية صور له لم ينتبه لها، ورغم اعتذاره عنها بعد ذلك مباشرة تفاجأ بأن الصور ورغم حذفه لها إلا أن هناك من التقطها ليتم تداولها بشكل كبير.





وعلى جانب آخر، كشف النجم كريس إيفانز أنه رفض لعب دوره بفيلم كابتن أمريكا أكثر من مرة، وذلك بسبب أنه لم يكن مستعدا للتواجد تحت دائرة الضوء بلعبه لدور مهم بهذا الشكل.

وأضاف كريس في تصريحات نقلها موقع جاست جيرد جاء فيها أن رئيس شركة مارفل كان صبورا، وهو من له الفضل فى إقناعه بلعب الدور، موجها له التحية لأن إيمانه بأنه الأنسب للدور أوصله لما عليه الأن من شهرة.

وفى سياق آخر أكد موقع "Deadline" أن الممثل الأمريكى العالمى كريس إيفانز، في مفاوضات نهائية للعب دور طبيب الأسنان أورين سكريفيلو، في فيلم Little Shop of Horrors، الموسيقى الجديد، الذى ستقوم بإنتاجه شركة Warner Bros، وسيقوم بـ إخراجه جريج بيرلانتى.

ويدور فيلم Little Shop of Horrors، حول بائع زهور، يجد فرصته فى النجاح والرومانسية بمساعدة نبات عملاق يأكل الإنسان ويطالب بتغذيته، جديد، إعادة إنتاج للنسخة التى طرحت عام 1960، الذى قام بـ إخراجه روجر كورمان، ثم تم تكييفه في فيلم 1986 من إخراج فرانك أوز وبطولة ريك مورانيس ​​ومارتن وفينسنت جاردينيا وجون كاندي، وبيل موراي الذي حقق ما يقرب من 39 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".