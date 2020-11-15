شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يعترف بسرقة "الكفتة" ومفاجأة "الحلة" السيراميك فى من غير زعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم محمود عبد المغنى ضيفًا على برنامج "من غير زعل"، الذى يقدمه الزميل عماد صفوت على الخليج 365، وفتح عبد المغنى قلبه وباح باسرار جديدة في حياته تحدث عنها لأول مرة في وسائل الاعلام، خاصة أن عبد المغنى من النجوم القلائل في الظهور الاعلامى، وكشف عبد المغنى خلال لقائه ببرنامج "من غير زعل" عن سرقته لـ"الكفته الرز"، من والدته، وعدم ندمه على تلك الواقعة، كما كشف عن "الحلل السيراميك" هديته لزوجته في عيد ميلادها ومفاجأة داخل تلك الهدية.

زكشف عبد المغنى خلال اللقاء عن ندمه وإخفاقه في فيلم "كرم الكينج"، وأكد انه كان من المفترض أن يقدم أداء أقوى عما قدمه في الفيلم، كما أكد أن فيلم الجزيرة كان أداؤه يتطلب مجهوداً أكثر مما قدمه، كما كشف عبد المغنى عن العقدة التي كانت متعلقة به منذ الصغر، وتخلص منها عندما أصبح مشهوراً.

وتحدث عبد المغنى عن حبه لتامر حسنى الذى عتبره من النجوم الناجحين في السينما، كذلك يحب أن يستمع لصوت النجم محمد حماقى، كما كشف عن حبه الشديد للمطبخ وعائلته، كما كشف عن أنه اختيار امتلاك مطعم لانه يجيد الطبخ ، كما كشف أيضا عن مجموعه فى الثانوية العامة، وأسراره بمعهد السينما، وما يواجهه من متاعب بسبب عصبيته وتصريحات أخرى لأول مرة يبوح بها في برنامج "من غير زعل".

يشار إلى أن محمود عبد المغنى يعرض له حالياً مسلسل "خيط حرير"، بطولة مى عز الدينن ويعرض على قناة on، ويجسد عبد المغنى شخصية مؤثرة في أحداث العمل، الذى تدور أحداثه في اطار من الاثارة والتشويق، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من سوسن بدر، احمد خليل، ومحمد على رزق، هنادى مهنى، نيقولا معوض، وعدد كبير من الفنانين.

برنامج "من غير زعل" تقديم عماد صفوت، إخراج شادى أبو الحسن، مونتاج نانيس هيكل، تصوير جمايكا وأشرف فوزى،، جرافيكس خلود رفعت، ويعرض كل أسبوعين.