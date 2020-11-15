أبو هشيمة: ياسمين صبري لايقة عليّ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إنه لا يقصد أبدا أن يصبح "تريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن اهتمام متابعيه دائما ما يكون بأموره الشخصية أكثر من الاهتمام بمشاريعه والمبادرات الخيرية التي يطلقها، مضيفا: "بقول للناس اللي بتابعني حاولوا تركزوا في شغلي أكتر من الحاجات الشخصية، لأن الشغل ده ممكن يفيد شباب كتير".

وردا على سؤال: "ما الذي أضافه أبوهشيمة لياسمين صبري.. وماذا أضافت ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟"، قال رجل الأعمال خلال مقابلة ببرنامج "السؤال الصعب" عبر قناة "سكاي نيوز عربية": "عامة الجواز استقرار، ياسمين لايقة عليّا في حاجات كتير، أنا أكيد أضافتلها حاجات من شخصيتي، وهي أضافتلي حاجات من شخصيتها".

وعقد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة قرانه على الفنانة ياسمين صبري، يوم 17 أبريل الماضي، في حضور عائلي فقط، مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.