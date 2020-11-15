تامر فرج: علاقتي برانيا يوسف في "الآنسة فرح 2" تزداد تعقيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان تامر فرج إن شخصية ماجد الألفي، الرجل صاحب العلاقات النسائية المتعددة في مسلسل "الآنسة فرح"، تتطور بين موسم وآخر.

وأضاف في بيان صحفي "علاقة ماجد بدلال تزداد تعقيداً في الحلقات الجديدة، وما يزال الرجل يتمتع بخفة الظل، هذا إلى جانب العديد من التطورات والأحداث".

ويثني تامر على الصداقة التي نجح في بنائها مع الممثلين، لاسيما رانيا يوسف، محمد كيلاني، وأحمد مجدي، فضلاً عن أنني أشعر بأنني والد أسماء الحقيقي وليس في التمثيل فحسب.

يُعرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على شاهد VIPبداية من اليوم الأحد، من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

في الموسم الجديد، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.