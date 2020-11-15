بالصور| قبل انطلاقه.. نجوم "الآنسة فرح" يحتفلون ببدء عرض الموسم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم أمس السبت 14 نوفمبر، حفل إطلاق الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" على منصة شاهد، وذلك في سينمات جالاكسي، كايرو فيستيفال سيتي، القاهرة الجديدة.

حضر الحفل أبطال المسلسل وصناعه، بينهم: أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، وجيلان علاء، المخرج وائل فرج، كما قدّم تامر فرج ستاند آب كوميدي أثناء الاحتفال، وتم عرض لقطات حصرية من المسلسل.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" اليوم وحصريًا على منصة شاهد، ليستكمل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي وهدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .