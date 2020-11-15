تراند اليوم : مايا دياب تحتفل بعيد ميلادها بطريقة طفولية وتتعرض لموقف محرج

تعرضت الفنانة مايا دياب لموقف محرج أثناء الاحتفال بيوم ميلادها مع أصدقائها لكنها تفاعلت معه بطرافة.



وظهرت النجمة اللبنانية عبر مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على انستغرام وهي تحتفل بطريقة طفولية وتطلق مجموعة من البالونات الذهبية في الهواء، وعلقت على الأمر بأنها ستطلق أمنياتها في الهواء مع البالونات على أمل أن تتحق في هذا العام، لكن ما هي إلا ثوانِ حتى علقت البالونات الطائرة في شريط للكهرباء، ما شكل صدمة للجميع.

وعلقت مايا دياب على الأمر بطرافة: "هذا ليس بسببي بل إنها الـ2020"، وعلقت على المقطع "قالوا لي تمني أمنية ليوم ميلادي وفعلت".







