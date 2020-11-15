تراند اليوم : فنان شهير: تحسنت بفضل القرآن والصلاة بعد تعرضي للسحر

قال الفنان المصري أحمد فلوكس، إنه تعرض للغدر من كل المحيطين به، مضيفا أنه كره التمثيل في فترة من حياته بسبب السحر.



واضاف فلوكس في لقاء تليفزيوني: " اللى عملت لى السحر ده اتجوزتها للأسف وكانت بعد هنا شيحة".

وأضاف فلوكس: "أنا كنت بسرح لها شعرها يوميا لمدة سنة، وأنا فاكر إن شعرها ناعم وطلعت قرعة وأنا مش شايف".

ولفت النجم أحمد فلوكس، إلى إنه فى مرحلة فى حياته قرر اعتزال الفن بشكل نهائى وكره التمثيل ، بسبب تعرضه لضغط نفسى ومشاكل مختلفة وتحديات فى حياته المهنية والشخصية.

وتابع فلوكس أنه اكتشف أشياء أخرى غير السحر في هذه الشخصية، مضيفا: "هحبسها بسببها وفي قضايا بينى وبينها".

وأشار فلوكس إلى أنه سافر دبى وبدأ في التحسن هناك بفضل القرآن والصلاة والذكر.