صابر الرباعي: زوجتي أجمل نساء الدنيا

تغزل النجم التونسي صابر الرباعي بزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك" صورة جمعته بها.
وعلق صابر على الصورة قائلاً: "أجمل
وتعتبر أغنية "أجمل نساء الدنيا" من أشهر أغاني صابر الرباعي، وكتبها له هاني الصغير
يذكر أن صابر الرباعي أحيا مؤخرًا حفل ختام الدورة الـ٢٩ من مهرجان الموسيقى العربية التي أقيمت على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في الفترة من ١ إلى ١٠ من نوفمبر الجاري.
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