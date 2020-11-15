اليوم .. عرض الموسم الثاني من " الآنسة فرح "

ينطلق اليوم عرض الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" ، حصريًا على منصة شاهد، ليستكمل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق

الذي يديره شادي هدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر

هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin ..

مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.