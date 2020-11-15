"شاهد.. نجوى كرم تروج للحلقة الأخيرة من برنامج"ذا فويس سينيور

روجت المطربة اللبنانية نجوى كرم للحلقة الأخيرة من برنامج"ذا فويس سينيور"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك"..
نشرت"نجوى" صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"نهار الأربعاء رح تكون الحلقة النهائية من برنامج ذا فويس سينيور، ما تنسوا تتابعونا، بحبّكن كتير"، وقد تفاعل معها الكثير منمتابعيها عبر
يذكر أن نجوى كرم تشارك ضمن لجنة التحكيم لبرنامج ذا فويس سينيور مع كل من النجمة سميرة سعيد، والنجم الكبير هاني شاكر، والنجم ملحم زين، الذي يعرض أسبوعيًا على شاشة قناة إم بي سي.
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