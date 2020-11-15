شاهد..بالأبيض روجينا تستعد لأول بطولة مطلقة

تألقت النجمة روجينا في جلسة تصوير جديدة وهي ترتدى بدلة بيضاء، حيث أظهرت جمالها ورشاقتها باختيارها للون الأبيض.

وتستعد روجينا لبدء تصوير أول بطولة مطلقة لها، حيث تقدم في رمضان القادم، بمسلسل "بنت السلطان" للسيناريست أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتقدم 50 شخصية خلال أحداث المسلسل وجارى التعاقد مع

الأبطال الذين يشاركونها بطولة العمل خلال أيام.

من جانب أخر تشارك الفنانة روجينا في مسلسل "أسود فاتح" والمسلسل بطولة هيفاء وهبى، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي

صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

يذكر أن روجينا قدّمت فى شهر رمضان، مسلسل "البرنس"، شارك فى بطولته محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، تأليف وإخراج محمد سامى .