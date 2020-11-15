هكذا هنأ علي الطيب محمد فراج بعيد ميلاده

حرص الفنان علي الطيب على تهنئة الفنان محمد فراج بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"الطيب" صورة لـه برفقة محمد فراجمن مسلسل"أهو ده اللي صار"، عبر خاصية"ستوري"، وكتب عليها "كل سنة وأنت طيب وناجح يا بحر، في الموزون منه ويا سلام لو تسمع
يذكر أن آخر أعمال علي الطيب فيلم "الحارث"، بطولة ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، أسماء جلال، محمود الليثي، من تأليف محمد عبد الخالق، وإخراج محمد نادر.
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