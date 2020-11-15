فيلم "أثل" يحصد جائزة مهرجان كلت السينمائي الدولي

حصد الفيلم القصير "أثل" للنجمة حلا شيحة جائزة "امتياز" من مهرجان كلت السينمائي الدولي في كلكتا في الهند.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاعر "طرفة" و"سلمى" مقدمة برامج شهيرة، اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأساً على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها

شيئاً بعيداً عن الواقع.

وتم اختيار الفيلم رسمياً في عدد من المهرجانات الشهيرة في العالم ومنها: مهرجان كورتو كرييتيفو للأفلام القصيرة في المكسيك، و جوائز بريزما للأفلام المستقلة بإيطاليا، و مهرجان امستردام ليفت أوف بهولندا، ومهرجان مدريد السينمائي الدولي في اسبانيا، ومهرجان ليفت أوف

بتورنتو بكندا، و مهرجان ARFF الدولي في امستردام في هولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة ،كما تم اختيار فيلم "أثل" رسميًا وتم ترشيحه لجائزة في مهرجان TINFF تورنتو السينمائي الدولي بكندا.

وقد حصل على العديد من الجوائز الأخرى ومنها: جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.

"أثل" بطولة حلا شيحة، منصور الفيلي، أحمد الحوسني وحيدر اللامي، وإخراج اليازية بنت نهيان.