روّج الفنان حمادة هلال، لـ أحدث أعماله الغنائية المصورة "آية من الجمال"، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". أعلن هلال عن موعد طرح الكليب، قائلاً:"انتظروا قريباً ان شاء الله كليب أغنية #ايه_من_الجمال انتا".

واستنوا كليب مختلف من اخراج : عادل سرحان والغنوة من كلمات : عليم وألحان : بينو وتوزيع ومكس ان شاء الله كليب أغنية #ايه_من_الجمال انتا".واستنوا كليب مختلف من اخراج : عادل سرحان والغنوة من كلمات : عليم وألحان : بينو وتوزيع ومكسوماسترنج: هادى مسرة تسجيل صوت حمادة هلال، مودى منير. يذكر أن آخر إصدارت هلال الغنائية كانت من خلال أغنية "طحن في طحن"، التي طرحها خلال أكتوبر الماضي، وسجلت أكثر من 600 ألف مشاهدة، من كلمات:هشام عبد الحليم، ألحان:حسين سراج، توزيع:أوكا.

كانت هذه تفاصيل خبر آية من الجمال.. أحدث أعمال حمادة هلال الغنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.