حمادة هلال ينتهي من تصوير كليب "آية من الجمال"

انتهى الفنان حمادة هلال من تصوير كليب أحدث أغنياته بعنوان "آية من الجمال"، في دبي، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة.
"آية من الجمال" كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، والكليب من إخراج عادل سرحان، إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.
يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا كليب أغنية "طحن في طحن"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات هشام عبدالحليم، ألحان حسن سراج، توزيع أوكا، ميكس وماستر أسامة طارق.
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