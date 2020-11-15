هنأت الفنانة إيمي سالم جدتها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
الكبير، كل سنة وانت الخير والبركة، والنفس اللي مالي البيت، يا أحلى جدة في الدنيا".
نشرت"إيمي" صورة لها برفقة جدتها، عبر خاصية"ستوري"، وكتبت عليها"نرجو أن ننعم دائمًا بوجودك
يذكر أن آخر أعمال إيمي سالم مسلسل "وضع أمني"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2017،
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة.. إيمي سالم تحتفل بعيد ميلاد جدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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