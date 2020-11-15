على طريقتها الخاصة.. إيمي سالم تحتفل بعيد ميلاد جدتها

هنأت الفنانة إيمي سالم جدتها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشرت"إيمي" صورة لها برفقة جدتها، عبر خاصية"ستوري"، وكتبت عليها"نرجو أن ننعم دائمًا بوجودك

الكبير، كل سنة وانت الخير والبركة، والنفس اللي مالي البيت، يا أحلى جدة في الدنيا".



يذكر أن آخر أعمال إيمي سالم مسلسل "وضع أمني"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2017،

بطولة عمرو سعد، ريهام حجاج، صلاح عبدالله، نهال عنبر، تأليف: مصطفى حمدي، وإخراج مجدي أحمد علي، تدور أحداثه المسلسل في إطار درامي حول تجارة الآثار، وعلاقتها حول المافيا، وكل ما يتعلق بعالم هذه التجارة من خلال قصة حسن (عمرو سعد) الموظف بهيئة الآثار، عقب اكتشافه عملية تهريب وتزييف المخطوطات الأثرية.