فيديو.. أحمد فهمي يستعيد ذكريات الطفولة مع متابعيه

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه مقطع فيديو نادر له في مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".
وظهر "فهمي" من خلال الفيديو وهو يعزف على آله الكمان، وعلق علي قائلاً: "الأيام الخوالي"، وقد تفاعل مع الكثير من متابعيه عبر
يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي روجينا، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نورالدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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