نجل أحلام يتسبب في مصالحة والدته مع أصالة ويشعل تويتر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 7:11 مساءً

أثارت تغريدة ابن أحلام الشامسي جدلا واسعا على مواقع تواصل الاجتماعي، بعد أن غرد بأنه يحب النجمة السورية أصالة نصري التي لا تربطها علاقة جيدة مع والدته إثر خلاف نشب بينهما منذ فترة زمنية.

وفي التفاصيل، عبّر فاهد مبارك الهاجري عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي عن اندهاشه من تعليقات البعض حول حبه لأصالة، في ظل خلاف والدته القائم معها.

وغرد في تصريح غير متوقع أن والدته أحلام تستمع لها أكثر منه.

وقال فاهد الهاجري في تغريدته المثيرة للجدل: “أرغب الآن في فهم لماذا أنتم مستغربين من أنني أحب أصالة؟ لكي يكون في علمكم أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني”، وأرفق رموز تعبيرية “إيموجي” ضاحكة.

ومن جهتها ردّت أصالة على فاهد وكتبت:”لاتتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغاليه .. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العاليه بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني”.

أما أحلام فعلقت على تغريدة ابنها بالقول: “لا تحبها أكثر مني بس اعترف انك حبيتها مني.”

وبعد التغريدات بكلماتٍ طبية دخلت النجمة إليسا على خط الوساطة، وغرّدت:” بحبكن كتير انتو التنين وبحب ترجعو تتصالحو”.