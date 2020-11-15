تراند اليوم : علي طريقة السوشيال ميديا .. رامي رضوان : متخافوش ده برد من المروحة

أكد الإعلامي رامي رضوان خضوعة لتحليل كورونا وإظهار نتيجة سلبية، وذلك بعد إصابته بدور برد.

حكى رضوان مع تعرض له بداية مع شعوره ببعض أعراض البرد وردة فعل الناس تجاهه.

وكتب عبر حسابه على Facebook “جالي شوية برد خفيف..رشح وهيتلم باذن الله على طول. المشكلة أنه شبهني كل ما أقابل حد يا يرفع حاجبه ويلبس وشه 20 علامة استفهام وتعجب.. يا ياخد بعضه ويديها 5-10 خطوات للخلف در، رغم أني محافظ على التباعد ومش بنزل الكمامة”.

وتابع، “والله برد عادي ياخوانا.. من بتاع زمان ده..اللي كنتوا بتقولوا لصاحبه “يا عم ولا يهمك ده شوية برد” وتقوموا واخدينه بالأحضان والبوس بس مش هلومهم. بصراحة انا لو مكانهم هعمل كده وأكتر.(إضافة لأن البوست شبهني أكتر عملت مسحة وسلبي والنيعمة)”.

يذكر أن رامي رضوان يقدم برنامج “مساء dmc” الذي يعرض يوميا عبر قناة dmc.



