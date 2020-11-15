تراند اليوم : إعرفي أصول الرشاقة مع لقاء سويدان – صورة

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة لها من الجيم، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت لقاء سويدان قائلة: “علشان توصل لازم تتعب ويكون عندك صبر وعزيمة، والكوتش بتاعك مابيهزرش ماحدش بيخس بالساااااهل اخرة اللخبطة في الأكل #جيم #مجهود #طاقة #ايجابية”.

يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل “البيت الكبير 2” من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.