تراند اليوم : احمدفلوكس يكشف عن الشخص الذي قام بعمل السحر له بواحد من الناس

احمد فلوكس : كرهت التمثيل بسبب السحر .. واصبحت مسلوب الارادة

قال الفنان احمد فلوكس ان اسوء شيئ حدث له حياته هو انه تم سحره و انه عقب الطلاق من هنا شيحه احد الأشخاص اعتقد انه السبب في طلاقه منها هو من قام بسحره

و أضاف فلوكس خلال لقاء مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياه ، انه كان يحس باشياء غريبة و انه مسلوب الإرادة و كاره التمثيل و عندى فلوس و بفتح شركات و بكسب فلوس كتير لكنى مش حاسس بحاجة .

وهذا الشخص قال لى مش هتعرف تمسك عليا حاجة و ابتديت من وقتها ادور لحد ما اكتشفت خيانات ليا كتير و سرقة من ورا ظهري ، و هجرت ابنى و ابويا ،

و هذا الشخص هي واحدة كنت على علاقة معها للأسف هي كل حياتها اعمال و سحر و انا مكنتش شايف ده كله و الحمد لله تخلصت من هذا السحر بالتقرب من الله لانى كنت بعيد عنه .

و تابع فلوكس ان هذه الشخصية بتجدد لى السحر كل يوم و بفضل الله انا قادر عليها .

وتابع فلوكس بانني تعرض لاذي كثير بسبب السحر وقعدت ايام عيني مفتوحة ولا استطيع الكلام.



