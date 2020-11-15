تراند اليوم : احمد فلوكس: شعرت بالغدر من كل اللي حواليا

قال الفنان احمد فلوكس تعرضت للغدر من كل اللى حولى و الست اللى عملت لى السحر ده اتحوزتها للأسف .

و أضاف فلوكس خلال لقاء مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياه ، انا كنت بمشط لها شعرها يوميا لمدة سنة و انا فاكر انها شعرها ناعم و طلعت قرعه و انا مش شايف .

و تابع فلوكس كان بيحصل حاجات غريبة حاجات بتولع في البيت و انا خلال الفترة دى كبرت فوق عمرى سنين انا كنت رياضي جدا بلعب جميع العاب الفنون القتالية و اصبح مش قادر أقوم من السرير .

و أشار فلوكس الى انه اكتشف حاجت أخرى غير السحر في هذه الشخصية هحبسها بسببها و في قضايا بينى وبينها ،

و انه سافر دبى و بدأ في التحسن هناك بفضل القران و الصلاة و الذكر .



