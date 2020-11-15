تراند اليوم : احمد فلوكس: لاتوجد عداوة بينى وبين محمد رمضان ومقولة نمبر1 خاطئة

قال الفنان أحمد فلوكس فى رده على سؤال من الاعلامى د. عمرو الليثى بواحد من الناس على الحياة ان محمد رمضان مر بالعديد من التجارب والتحديات الصعبة حتى ينجح ويصل الى ما وصل اليه

واشار فلوكس انه لا توجد عداوة بينى و بين محمد رمضان ، واصل الموضوع كانوا بيسألونى عن فيلم احنا الطلبه قالوا ليا انت كنت نجم عليه وأنا لم اقل ذلك خالص .

وتابع فلوكس خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس على الحياة اننى لا اعتقد اننى سيجمعنى عمل فنى مع محمد رمضان ، لانى لازم اخد حقى ووضعى فى دور متميز فى العمل الفنى الذى اشارك به لانى تعبت جدا فى حياتى وان لم اخد حقى ساقوم بالعمل فى اشياء اخرى ثم انتج افلام واعمل لغيرى ما لم استطع ان اقوم به

و أوضح فلوكس ، ان محمد رمضان لما قابل ابويا في عزاء الفنان محمود ياسين قبل رأسه و انا شايل دى ليه اوى ،

وفى الختام قال فلوكس ” لا يوجد نمبر ا” فى عالم الفن سواء سينما او تليفزيون ، هناك اعمال حلوه و أعمال سيئة، و محمد رمضان لأنها اتحارب كتير و تعب كتير فيقصد يقول للناس انا موجود بعد تعب و كفاح .-

يذاع واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت على الحياة.

