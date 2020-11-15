تراند اليوم : شاهد- شمس الكويتية تعري منطقتها الحساسة وتبرز الوشم المرسوم عليها

نشرت الفنانة شمس الكويتية في حسابها على انستغرام صورة خلفية كشفت فيها عن الوشم المرسوم على ظهرها، وهو عبارة عن جناحي ملاك، واثارت صورتها استياء المتابعين الذين انتقدوا استعراض شمس لجسدها وخاصة في الفترة الاخيرة، كما علق البعض حول تحريم رسم الوشم على الجسد.

وكانت قد اثارت شمس الجدل في وقت سابق بسبب صورة لها نشرتها عبر الانستغرام، حيث ظهرت بها بإطلالة جريئة بفستان مكشوف على البحر.

ويذكر ان شمس الكويتية قد فتحت النار مؤخرا على الرجال المتحرشين والذين يحكمون على المراة من خلال لبسها وخاصة اولئك الذين ينتقدوها بسبب اطلالاتها، وسمتهم مجرد ذكور، واطلقت عليهم ذكور البط، كما وصفت هؤلاء الرجال “المصابون بالسعار الجنسي” عبر برنامج قعدة رجالة مع قيس الشيخ نجيب، نيكولا معوض، خالد سليم.

والجدير بالذكر ان شمس الكويتية سعودية الاصل لكنها عاشت بالكويت بعد وفاة والدها، وزواج امها من رجل كويتي وعاشت معهما