تراند اليوم : بقميص نوم شفاف – شاهد الفنانة قمر تستعرض مفاتنها والجمهور فرحان

نشرت الفنانة قمر عبر حسابها فيي انستغرام صور لها من حديقة منزلها، مرتدية قميص نوم كشف عن مفاتن جسدها بطريقة مثيرة، وانتقد المتابعون اطلالة قمر بهذه الطريقة وطالبوها بالتوقف عن التعري والالتفات للفن الحقيقي، بينما تغزل البعض بجمال قمر واثارتها وعبروا عن اعجابهم بها.

وكانت قد اثارت قمر الجدل في وقت سابق بسبب صور نشرتها عبر حسابها في انستغرام وهي ترتدي المايوه الكاشف لمفاتنها.

ومن خلال نشر صور ومقاطع فيديو تجمعهما معا، أعلنت الفنانة قمر المصالحة بينها وبين انجي خوري، بعد ان وصلت المشاكل بينهما الى القضايا والمحاكم، حيث اتهمت انجي خوري الفنانة قمر بأنها خطفتها وعذبتها بمشاركة زوجها السابق الفنان ادم، وقدمت انجي شكواها للمحكمة لكنها سحبتها لعدم كفاية الادلة، وكانت قد نشرت انجي خوري عبر حساباتها في انستغرام اثار الضرب والتعذيب على جسدها، وعلى اثر هذه القضية وقضايا اخلاقية أخرى تم ترحيل انجي خوري من لبنان.

والجدير بالذكر ان علاقة حب جديدة في حياة قمر مع الفنان داني شمعون، حيث تنشر صور ومقاطع فيديو تجمعهما، وتعلق عليها بكلمات الحب.