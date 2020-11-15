تراند اليوم : من غير هدوم نهائيا – شاهد رولا يموت بتسأل الشباب : شو أكتر شي تحبوه

عبر خاصية الستري بانستغرام نشرت رولا يموت مجموعة صور لها، وعلقت على احد الصور الجريئة: ” شو أكتر شي تحبوه فيا “….”ولا رجلي”، وتداول المتابعون صورة رولا يموت وتعليقها على نطاق واسع واجابوا على السؤال الذي طرحته بتعليقات خادشة، ونشرت رولا يموت احصائية الاجابات على السؤال لتكشف ماذا يحب الناس فيها.

وكانت قد نشرت رولا يموت في وقت سابق عبر خاصية ستوري على حسابها في انستغرام، صورة لها وهي نائمة بطريقة مثيرة، عارية الصدر ومسدلة شعرها، فقد اعتادت ان تشارك متابعيها بصور ومقاطع فيديو لها يعتبرها البعض جريئة وخادشة للحياء العام، كصورها بالمايوه والبكيني، الى الحد الذي نشرت فيه مقطع فيديو وهي تستحم.

رولا يموت هي مغنية لبنانية والأخت غير شقيقة للمغنية هيفاء وهبي، وتعتبر الأكثر اثارة للجدل بسبب اطلالاتها الجريئة والخادشة، واطلقت رولا اغنية “انا رولا” في 2016 وبعدها قامت بتغيير اسمها الى رولا يموت.