فن ومشاهير

تراند اليوم : عاجل – الوسط الفني يفجع بوفاة ممثل قدير بكورونا

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مصطفى العيسوى 0 تبليغ

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في ساعة متأخرة من مساء الأمس توفي الممثل العُماني ​علي عوض البوسعيدي بعد إصابته بفيروس في الـ11 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 

ونشرت الممثلة العُمانية شمعة محمد، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة للممثل الراحل وطلبت الدعوات له بالرحمة والمغفرة، وكتبت: “عظم الله أجوركم جميعا في وفاة الفنان علي بن عوض البوسعيدي.. هذا الإنسان الفنان الرائع الخلوق المتواضع صاحب البسمة الطيبة والضحكة.. تعازينا لعائلته الكريمة.. ولمحبيه وجمهوره الطيب. الله يرحمه برحمته الواسعه”.

علي بن عوض البوسعيدي ممثل عماني وهو واحداً من 7 أشخاص شاركوا في تأسيس فرقة “الصحوة” المسرحية عام 1987، كما كان رئيس مسرح الطفل بها، وكانت بدايته مع مسلسل الاتجاهات الأربعة، ثم نقط على الحروف وغيرها، وكان يستعد للمشاركة في العمل الدرامي “اليرام”، الذي من المقرر أن يبدأ تصويره قريباً.

 


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