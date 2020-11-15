أحمد عز يعود من صربيا في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - يتواجد الفنان أحمد عز في هذه الأيام بدولة صربيا، وذلك لتصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "هجمة مرتدة"، المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره داخل فريق العمل، أنه من المقرر أن ينهي أحمد عز تصوير مشاهده هناك يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يصل إلى مصر يوم الخميس.

واستغرق تصوير المشاهد الخارجية في دولة صربيا 10 أيام، وجمعته المشاهد هناك مع الفنانة هند صبري، وبمجرد عودتهم يستكملون تصويره في الديكورات الرئيسية له بالقاهرة.

مسلسل "هجمة مرتدة" يشارك في بطولته إلى جوار أحمد عز وهند صبري كلا من الفنانين، هشام سليم، وماجدة زكى، ونضال الشافعى، وندى موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرين، وهو من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه حول قصة حقيقية مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، حول شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولات تجنيد من قبل استخبارات إحدى الدول، إلا أنه يتواصل مع المخابرات المصرية ويخبرهم بالأمر ويتم تدريبه على أيدي مسئولي جهاز المخابرات المصرية.

يذكر أن آخر منافسة درامية للفنان أحمد عز كانت من خلال مسلسل "أبو عمر المصري"، الذي نافس به في المارثون الرمضاني لعام 2018، وشاركه بطولته كلا من الفنانين، أروى جودة، ومحمد سلام، ومنذر رياحنة، وأمل بوشوشة، وعمرو القاضي، وآخرين، وهو رؤية درامية وسيناريو وحوار مريم ناعوم ومأخوذ عن رواية للكاتب عز الدين شكري، وإخراج أحمد خالد موسى.