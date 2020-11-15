سيلينا غوميز تطالب "جوجل" بإزالة المعلومات المضللة عن الانتخابات

رنا صلاح الدين - في أكتوبر، كتبت المغنية الأمريكية الشابة سيلينا غوميز رسالة مفتوحة إلى محرك البحث العملاق جوجل ومديرها التنفيذي، سوندرا بيشاي، تطلب من الشركة ازالة الاعلانات التي تنشر معلومات مضللة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتصويت في الولايات المتحدة.

قالت ما يلي: مرحبًا سوندار، على الرغم من أننا لم نلتق مطلقًا، فقد علمت للتو أن جوجل تجني ملايين الدولارات من خلال وضع إعلانات على مواقع الويب التي تنشر معلومات مضللة حول انتخاباتنا، آمل أن تكون قد اكتشفت ذلك أيضًا. الرجاء اغلاق هذا على الفور. مصير بلدنا يعتمد عليه. شكرا سيلينا".

بعد فوز جو بايدن وانتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت حول شرعية فوزه، ضاعفت جوميز من جهودها لاستدعاء عملاق التكنولوجيا. بعد أن أعلنت منظمة اليونيسف أنها ستزيل إعلاناتها من المواقع التي تروّج بمعلومات مضللة عن الانتخابات، وهنأت جوميز الشركة على قرارها.

وكتبت يوم الجمعة: "شكرًا لك، يونيسيف، على ذلك! ". "نحن بحاجة إلى المزيد من المنظمات للقيام بذلك أيضًا. تحتاج googleads لكي توقف انتشار الكراهية والمعلومات المضللة".

وردت جوجل المغنية: "شكرًا على تواصلك معنا بشأن هذا يا سيلينا"، وأضافت "نوافق على أنه لا يوجد مكان للكراهية أو المعلومات الخاطئة عن الانتخابات عند استخدام أنظمتنا الأساسية لعرض الإعلانات، ونقدر أي وقت يتم فيه الإبلاغ عن انتهاكات محتملة.

وتابعت "لدينا سياسات طويلة الأمد لإزالة الإعلانات من المقالات التي تحرض على الكراهية أو العنف أو تلك التي تروج ادعاءات كاذبة بشكل واضح يمكن أن تقوض المشاركة أو الثقة في الانتخابات بشكل كبير. عندما ينتهك المحتوى سياساتنا، نتخذ إجراءات، بما في ذلك إزالة الإعلانات من الصفحات المخالفة وفي المواقف المنتشرة في المواقع".