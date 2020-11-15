"هاري" يظهر بشكل مفاجئ ببرنامج "هي نرقص" على بي بي سي.. لماذا؟

رنا صلاح الدين - ظهر الأمير هاري بشكل مفاجئ في برنامج "هي نرقص" Strictly Come Dancing البريطاني، الذي يذاع عبر قناة قناة بي بي سي مساء السبت، حيث ظهر تقريبًا في بروفة لصديقه عبر دردشة مرئية.

استدعى دوق ساسكس جيه جيه تشالمرز صديق الأمير هاري المقرب، خلال إحدى جلساته التدريبية مع شريكته في الرقص آمي دودن، في أول ظهور علني لهاري في المملكة المتحدة منذ أن تنحى هو وزوجته ميغان ماركل عن منصبهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة في وقت سابق من هذا العام.

"لدينا شخص هنا يريد أن يراك"، هكذا فاجأت دودن شريكها الراقص، بينما بدأ هاري يظهر على شاشات البرنامج الذي يعد النسخة البريطانية من برنامج الرقص مع النجوم ، حيث ابدى تشالمرز حيرته ولم يصدق في البداية قائلًا "أنت تمزحين".

كما ياتي ظهور الأمير الشاب في البرنامج ن مساندة عاطفية لصديقه المقرب تشالمرز، الذي يخوض تحديًا كبيراً في المرحلة الأخيرة في رحلة بدأت، عندما عانى من إصابات هددت حياته في ذراعيه ووجهه وساقيه في أثناء خدمته مع نخبة مشاة البحرية الملكية في أفغانستان.

خلال فترة تعافيه الطويلة، تطوع تشالمرز - الذي أصيب أيضًا بكسر في الرقبة وانفجار في طبلة الأذن عندما انفجرت عبوة ناسفة في دورية، وأصبح ضمن المقربين من هاري.

وقال هاري خلال ظهوره وهو يشد من أزر صديقه: "عندما قابلت جي جي لأول مرة، صُدمت، ولكن بعد ذلك أعاد ترميم نفسه ونهض مرة أخرى، ما مثّل بداية رحلة مذهلة".

هاري