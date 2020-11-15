الأمير وليام يرقص برفقة فتاة بأحد حانات لندن في حفلة توديع العزوبية.. صور

رنا صلاح الدين - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورًا للأمير البريطاني وليام وهو بحلبة الرقص مع فتاة شقراء ترتدي زيًا مثيرًا، وذلك عقب انتهائه من احتساء مشروبات التكيلا والسامبوكا والفودكا.

وأشار تقرير الصحيفة أن وليام سهر حتى الثالثة صباحًا ويبدو أنه لا لم يكن يهتم بهذا العالم، حيث انسجم تماما مع الصحبة التي كانت بين يديهن ولفتت أن أن الرجل الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني يحتفل بهذه الليلة في أحد البارات المتدنية بأحدى حارات لندن.

والمح التقرير الذي يبدو أن يطعن في تصرفات أحد قامات قصر باكنغهام البريطاني، إلى مثل تلك التصرفات لم تكن منتظرة من ولي ولي العهد، حيث بدت ملابسه غير مهندمة وخرج قميصه خارج سرواله الجينز، كما شوهد ويليام، 25 عامًا، وهو يقوم بمراقصة شريكته وهو يضع يده على خصرها النحيل. حتى ربما يسأل أحدهم، أين كانت كيت ميدلتون؟ لكن، يبدو أن كيت ميدلتون كانت تخطط لفعل الشيء نفسه.

الجدير بالذكر أن الزوجين كانا قد التقيا سرا خلال عطلة في منتجع فاخر في سيشيل. حتى أنهما وافقا على الزواج، ولكن فقط بعد أن أنهى ويليام تدريبه في الجيش ثم واجباته في البحرية وسلاح الجو الملكي. .