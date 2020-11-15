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شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي توضح: "متل ما بحب إليسا بحب نانسي كمان" والان مع التفاصيل
الأحد 15 نوفمبر 2020
اليسا ونوال الزغبى ونانسى عجرم
بعد أن كان موقعنا قد نشر موقف الفنانة اللبنانية نوال الزغبى بوضعها علامة إعجاب، بمعنى أنها أيّدت كلام الفنانة اللبنانية اليسا، الذي ردّت فيه على الفنانة اللبنانية نانسى عجرم.
وذلك بعد الجدل الذي أثارته الأخيرة بإنتقادها لما تم نشره في الحلقة التكريمية لإليسا مؤخراً، أنها الأولى بالأرقام على مواقع التواصل الإجتماعي، عادت نوال لتوضح موقفها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلّقت: "انا حبيت اللي كتبته اليسا لان بيقرّب القلوب ما بيبعدا... وكلنا لازم نكون ايد وحدة وندعم بعض ..متل ما بحب اليسا بحب نانسي كمان.".
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