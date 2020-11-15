يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي تشاركن بأكبر كشف أثري في القرن

الأحد 15 نوفمبر 2020

الممثلات المصريات يسرا والهام شاهين وليلى علوى وهاله صدقى

شاركت الممثلات المصريات يسرا و​الهام شاهين وليلى علوى وهاله صدقى​، في المؤتمر الذي عُقد أمس للإعلان عن الإكتشاف الأثري الأكبر في القرن الحالي بمنطقة سقارة، والذي بلغ حوالى 100 تابوت، وحوالى 40 قطعة أثرية وتمثال.



ونشرت ليلى عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً من المؤتمر وبجوار الكشف الأثري، وعلقت: "شيء يدعو للفخر أن الواحد يحضر يوم مهم جدا في تاريخ بلدي وحضارتها ويحضر الحدث التاريخي الأهم والأكبر في منطقة سقارة واكتشاف أكتر من 100 تابوت بخلاف الـ59 الذين تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 سنة".

تابعت: "بشكر وزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العناني، الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار وكل فريق البعثة والعمال على جهدهم المتواصل للكشف عن الكنوز المدفونة داخل منطقة سقارة الأثرية في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بيها العالم كله من وباء وفي انتظار بقية الاكتشافات في الايام المقبلة".

يُذكر أن أعمال حفر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفر الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة، منذ أكثر من 2500 عام.