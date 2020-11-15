شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة فيلم الجوكر زازي بيتز تنضم لـ براد بيت فى Bullet Train.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الاجنبية، عن انضمام النجمة العالمية زازي بيتز، الى طاقم عمل فيلم Bullet Train، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي براد بيت، بجوار كلاً من جوي كينج وآرون تايلور جونسون، وبريان تيري، وأندرو كوجي، ووفقاً لصحيفة deadline، فإن النجمة العالمية زازي بيتز، التي ذاع صيتها في فيلم الجوكر – joker، انضمت لفريق عمل فيلم الاكشن الجديد الذي سيقوم بإخراجة ديفيد ليتش، صانع فيلم الحركة الشهير Hobbs & Shaw.

وكانت قد انضمت النجمة جوى كينج البالغة من العمر 21 عاما، لفريق العمل، ومن المقرر أن تجسد دور قاتلة ضمن أحداث الفيلم الذى سيقوم بإخراجه ديفيد ليتش، والتي سبق لها المشاركة في عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة، ومن أبرزها : "Going in Style" و "Radium Girls" و "Stonewall"، وغيرهم.

ديفيد ليتش يمتلك عددا كبيرا من الاعمال الناجحة مثل "Deadpool 2" و "Atomic Blonde" و "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"، و ذلك حسب موقع "جاست جيرد".

فيلم "Bullet Train" مأخوذ من الرواية اليابانية "ماريا بيتل"، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فصل الخريف، وتدور احداث العمل حول 5 قتله محترفين يجدون أنفسهم علي متن قطار سريع، ليكون لكل منهم مهمة للتنفيذ.

وعلى جانب آخر، انفصل النجم العالمى براد بيت عن حبيبته عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكى التى كانت متزوجة من رجل آخر "زواج مفتوح"، وذلك حسبما نشر موقع ديلي ميل، ورغم أن الخبر انتشر في وسائل الإعلام العالمية إلا أن براد بيت لم يعلق على الخبر إطلاقا.