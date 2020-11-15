بالصورة| أحمد جمال يعلن عن عمل جديد من داخل الاستديو: قريبا

رنا صلاح الدين - أعلن المطرب أحمد جمال، عن تعاونه مع الملحن والموزع الموسيقي نادر حمدي، في أغنية جديدة لم يكشف عن تفاصيلها حتى الآن.

وشارك جمال، جمهوره بصورة ظهر من خلالها داخل الاستديو رفقة نادر حمدي، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، قائلًا:" تعاون جديد مع صديقي الموزع العبقري نادر حمدي.. قريباً".

احمد جمال

وطرح أحمد جمال الفترة الماضية أغنية وطنية تحمل اسم "مصر غالية"، من كلمات عادل سلامة وموسيقى وألحان مرسال.

كما طرح نجم برنامج "أرب آيدول" أحمد جمال، أغنية جديدة ذات طابع رومانسي، تحت عنوان "محتاج سنة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمد عاطف ومن ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي توما، وهي الرابعة من ألبومه الجديد.