عمرو عرفة ينتقد مشهد "الغوريلا" في "ما وراء الطبيعة": خطوة للوراء في صناعة الخدع البصرية

رنا صلاح الدين - أشاد المخرج عمرو عرفة، بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، بطولة الفنان أحمد آمين، والذي عرض على منصة نتفليكس الأيام الماضية ولاقى استحسان وردود أفعال قوية من قبل الجمهور.

ونشر عرفة صورة البوستر الدعائي للمسلسل، وعلق عليه عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ما وراء الطبيعة خطوة كبيرة للدراما المصرية، عمرو سلامة خطوة كبيرة في مشوارك الإخراجي والإنتاجي".

وتابع: "أحمد أمين خطوة كبيرة في مشوارك الفني ابهرتني".

ولكن لم يكتفي عمرو بالإشادة وانتقد مشهد الغوريلا"، قائلًا:"الغوريلا خطوة للوراء في صناعة الخدع البصرية".

واستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام ١٩٦٩ حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

والمسلسل من بطولة: أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.