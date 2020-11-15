حمو بيكا وعمر كمال يطرحون "انتي معلمة" في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - قرر مطربي المهرجانت حمو بيكا وعمر كمال طرح أحدث أغنياتهم، التي تحمل عنوان "انتي معلمة" غدا الاثنين، حيث قام عمر كمال بإعلان ذلك عبر صفحاته على مواقع السوشيال ميديا.

وكان أعلن عمر كمال مؤخرا قراره هو وحمو بيكا بإستبعاد ظهور الراقصة البرازيلية لورديانا من فيديو كليب "انتي معلمة"، وأشار إلى أن هذا القرار ناتج عن حرصهم على إحترام رأي الجمهور، وذلك بعدما ظهرت معهم لورديانا وهي ترقص على الأغنية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا، ونتج عنه إتخاذهم قرار بإستبعادها من الفيديو كليب.

يذكر أن مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش احتلوا تريند السوشيال ميديا مؤخرا، بعدما استنكر نقيب الموسيقين هاني شاكر قيام الموسيقار هاني مهنى بتوجيه دعوة لهم لحضور حفل زفاف نجلته الفنانة هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وهو ما جعل هاني مهنى يصرح بأنه فوجئ بوجودهم في حفل الزفاف، وأن من وجه الدعوة لهم منظم الحفل، إلا أن نجلته هنادي ظهرت وأكدت أنها من قامت بتوجيه الدعوة لهم، وقامت بشكرهم على الحضور.