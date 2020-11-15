أمير صلاح الدين مع محمد رمضان في "موسى"

رنا صلاح الدين - تعاقد الفنان أمير صلاح الدين على المشاركة في مسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومن المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، وبدأ أمير في الإستعداد لبدء تصوير المسلسل، حيث من المقرر أن يكون في خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقوم الجهة المنتجة للمسلسل بإبرام باقي التعاقدات مع الفنانين المشاركين فيه، كما يقوم مخرج المسلسل بمعاينة أماكن التصوير، حيث من المقرر أن يتم التصوير في إحدى مدن الصعيد، إضافة إلى أنه من المقرر أن يتم بناء ديكور مخصص للعمل في منطقة دهشور.

مسلسل "موسى" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، وسيد رجب، ورياض الخولي، وصبري فواز، وعارفة عبدالرسول، وإيمان العاصي، وهبة مجدي، وضياء عبدالخالق، وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن أخر مشاركة درامية للفنان أمير صلاح الدين كانت من خلال مسلسل "ختم النمر"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد صلاح حسني، وعرض في بداية عام 2020 الجاري.