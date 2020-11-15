بالفيديو.. بالونات حفل عيد ميلاد مايا دياب تضعها في موقف محرج

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

الفنانة اللبنانية ظهت في مقطع الفيديو، وهي تطلق مجموعة بالونات ذهبية في الهواء، لافتة إلى أنها ستطلق معها أمنياتها في الهواء على أمل أن تتحق في هذا العام.

ولكن ما حدث للبالونات وضعها في موقف محرج بشدة، حيث أنه لم تمر إلا ثوانِ قليلة، حتى علقت البالونات في شريط للكهرباء، وهو ما شكل صدمة للجميع.

الفنانة اللبنانية علقت على هذا الموقف المحرج، بقولها: "هذا ليس بسببي بل إنها الـ2020.. قالوا لي تمني أمنية ليوم ميلادي وفعلت".

وكانت الفنانة اللبنانية مايا دياب قد خضعت مؤخا لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بـ "لوك" يونانى باللون الأبيض، أظهرها كأميرة إغريقية".

مايا دياب

مايا دياب