دانا حمدان تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب.. هكذا أصبح شكلها

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة الأردنية دانا حمدان، جمهورها بمقطع فيديو قصير حاز إعجاب الكثير من متابعيها.

وظهرت دانا في الفيديو وهي تقوم بأداء تمثيلي كوميدي على موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك"، مرتدية عباءة سوداء وحجاب على رأسها مع وضع ميكب بسيط على وجهها والتركيز بشكل أكبر على رسمة عينيها.

وعلقت دانا على الفيديو التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"مش قادرة"، أي أنها غير قادرة على تمالك نفسها من الضحك.

وكانت دانا حمدان، قد احتفلت بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة ميس حمدان، والذي وافق السبت الماضي.

دانا نشرت مجموعة صور جمعتها بميس، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ووجهت تهنئة لها، بقولها: " كل سنه وانت طيبه وسعيده ومحققة كل حاجة نفسك فيها يا اجدع احت في الدنيا كلها بحبك بحبك بحبك".